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Первый в этом году укус клеща зарегистрировали в Тюменской области

Общество, 12:31 01 апреля 2019

управление Роспотребнадзора Тюменской области | Фото: управление Роспотребнадзора Тюменской области

Первый в Тюменской области случай присасывания клеща зарегистрировали в Тобольске. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора Татьяна Пешева.

Информация о присасывании членистоногого поступила в региональное управление Роспотребнадзора в конце минувшей недели. Нападение клеща произошло в частном секторе. Он присосался к женщине, работавшей на своем участке.

Она обратилась за медицинской помощью и ей ввели иммуноглобулин.

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# клещ , Роспотребнадзор , Тобольск

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