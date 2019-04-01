Первый в этом году укус клеща зарегистрировали в Тюменской области

| Фото: управление Роспотребнадзора Тюменской области | Фото: управление Роспотребнадзора Тюменской области

Первый в Тюменской области случай присасывания клеща зарегистрировали в Тобольске. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора Татьяна Пешева.

Информация о присасывании членистоногого поступила в региональное управление Роспотребнадзора в конце минувшей недели. Нападение клеща произошло в частном секторе. Он присосался к женщине, работавшей на своем участке.

Она обратилась за медицинской помощью и ей ввели иммуноглобулин.