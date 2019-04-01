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В Тюменской области торжественно открыли "Вахту Памяти-2019"

Общество, 16:11 12 апреля 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Областная патриотическая акция "Вахта Памяти-2019" прошла у Вечного огня на площади Памяти в Тюмени 12 апреля, сообщает областной поисковый отряд.

Поисковики представили литературно-музыкальную композицию о Великой Отечественной войне и работе по увековечению памяти погибших защитников Отечества. Участники поисковых отрядов, которые отправятся в экспедиции впервые, дали клятву поисковика. Был дан старт полевому поисковому сезону, ежегодным акциям "Георгиевская ленточка", "Стена Памяти" и областному заочному конкурсу на лучшую постановку работы по патриотическому воспитанию молодежи "Нам дороги эти позабыть нельзя". Участники мероприятия почтили память погибших защитников Родины и возложили цветы к Вечному огню.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Перед поисковиками выступили военный комиссар Тюменской области Александр Моторин, главный специалист департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Мария Потреба, член Совета Тюменского областного совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Игорь Сапрыкин, ветеран пограничных войск Михаил Серков.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В открытии "Вахты Памяти" приняли участие восемь поисковых отрядов Тюмени, представители Российского движения школьников, военно-патриотических клубов, общественных организаций и общеобразовательных учреждений города.

18 апреля поисковые отряды Тюменской области отправятся на места боев Великой Отечественной войны. В 2019 году весенний полевой этап "Вахты Памяти" пройдет на территории Новгородской, Тверской, Псковской и Ленинградской областей.

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# акция , Вахта памяти , Великая Отечественная война , поисковые отряды

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