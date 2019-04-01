Тюменцы написали непростое "Простое сердце" - второй текст "Тотального диктанта-2019"

Елена и Юлия Елисеевы | Фото: ИА "Тюменская линия" Елена и Юлия Елисеевы | Фото: ИА "Тюменская линия"

Текст "Простое сердце" Павла Басинского заставил тюменцев поразмыслить над орфографией и пунктуацией. "Тотальный диктант" писали на 16 площадках областного центра 13 апреля.

"Буду писать, пока не получу "пять"", – такую установку дала себе Елена Елисеева. В прошлом году вышла "четверка", на этот раз Елена не только в боевом настроении, но и с подкреплением: взяла с собой дочку. Четвероклассница Юля Елисеева любит читать и знает русский язык на "отлично". Она напомнила: чтобы написать диктант на "пятерку", нужно знать, как пишутся слова и когда нужно ставить запятые.

Не уступает гуманитариям в любви к родному языку Олег Кулятин. Технарь-нефтяник окончил Новосибирский государственный университет – тот самый, что 16 лет назад организовал "Тотальный диктант". На акцию приходит с удовольствием. "Она мне близка и участие отрадно. Не каждый год, но когда у меня есть свободное время, как сегодня, я пишу диктант. Даже с техническим образованием, тем более в моем возрасте – после сорока – стыдно не знать родной язык", - сказал тюменец.

Если с орфографией сложностей было немного, лишь стоило вспомнить школьные правила, то над пунктуацией пришлось поразмыслить. Где поставить двоеточие, нужна ли запятая, к месту ли тире и следует ли ставить вопросительный знак? Участникам акции было о чем подумать, если они заранее не освежили базисные знания. Самое трудное пунктуационное правило касалось сложноподчиненных предложений, считает куратор площадки "Тотального диктанта", заведующая кафедрой русского языка и литературы Тюменского государственного университета Лариса Басова.

"Для нашего региона организаторы оставили "Простое сердце". Это одна из частей текста, специально написанного для диктанта писателем Павлом Басинским. В сравнении с прошлым годом в 2019 году текст не сложный. Словесникам, учителям, гуманитариям он покажется легким. Старшеклассники должны справиться. Думаю, в этом году у нас будет много "пятерок"", – поделилась мнением Лариса Басова.

"Тотальный диктант-2019" | Фото: ИА "Тюменская линия" "Тотальный диктант-2019" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Писатель и литературовед Павел Басинский разделил свой "Литературный детектив" на части "Теоретическое преступление", "Простое сердце" и "Ловец душ". Их распределили по всей географии проекта. В 2019 году "Тотальный диктант" писали в 80 странах мира, в России проверить грамотность проверили жители 772 населенных пунктов.

"Я писал эти тексты с большим волнением и с чувством ответственности, даже, может быть, с большим волнением, чем писал некоторые свои книги, – признался писатель. – Иногда спрашивают: "А зачем, собственно, нужна грамотность? Какая разница как писать "серебряный век" – с одним "н", как положено, или с двумя, как нам хочется". Грамотный язык структурирует наше сознание, создает правильный, грамотный образ мыслей".

Ежегодно накануне акции "Тотальный диктант" ТюмГУ проводит бесплатные курсы "Русский по пятницам". На этот раз его студенты повторили правила написания наречий, частиц "не" и "ни" и удвоенной "н". После оглашения результатов всех участников "Тотального диктанта" зовут поработать над ошибками, где подробно разберут все сложности текста.

Результаты опубликуют на сайте totaldict.ru 18 апреля. Награждение отличников состоится в ТюмГУ (ул. Володарского, 6) 26 апреля.

"Тотальный диктант-2019" | Фото: ИА "Тюменская линия" "Тотальный диктант-2019" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ирина Ромашкина