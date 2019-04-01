В Тобольске назвали победителей конкурса "Доброволец года"

| Фото: КДМ Тобольск | Фото: КДМ Тобольск

Итоги городского конкурса "Доброволец года 2019" подвели на торжественной церемонии награждения в Тобольске, сообщает городская администрация.

Директор Центра реализации молодежных и профилактических программ Константин Шкилев вручил специальные призы победителям конкурса "Доброволец месяца". В январе им стала Анна Свирепова, в феврале – Эльнур Сагиндиков, в марте – Олег Криволапенко.

По итогам конкурса дипломами второй степени в номинации "Рожденные помогать" наградили Рукият Джамаеву, в номинации "Помощь детям" - Валерию Шевцову и Анну Комольцеву, дипломом третьей степени в номинации "Уверенные в будущем" отметили Эльнура Сагиндикова.

Дипломом второй степени в номинации "Говорит волонтер" отметили Павла Вялкова, в номинации "Гимн добровольцев" - Ксению Кошкарову и Валерию Шевцову. В номинации "Общее дело" дипломом первой степени наградили Марию Гребенюк, она же стала победителем городского конкурса "Доброволец года 2019" в данной номинации.

В номинации "Серебряное волонтерство" дипломантом первой степени и победителем городского конкурса "Доброволец года 2019" в данной номинации стала Валентина Матыс.

В номинации "Организатор добровольчества" диплом третьей степени вручили Елене Краснобабцевой, диплом второй степени – Ирине Теляевой.

Победителем городского конкурса "Доброволец года 2019" стала Мария Пермякова из молодежного общественного волонтерского объединения "Век".

В завершение церемонии награждения вручили личные книжки волонтера тем, кто только присоединились к добровольческому движению Тобольска. Новобранцы принесли торжественную клятву добровольца.