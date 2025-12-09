Тюменским отцам участников СВО вручили памятные награды

Встать на защиту Отечества в сложный час - это мужественный выбор настоящих патриотов, настоящих мужчин. На таких людях держалась и будет держаться Россия. Это отметил председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов на церемонии торжественного вручения награды общественного признания "Отец солдата", которая 9 декабря 2025 года прошла в Тюменской областной думе.

"9 декабря день, когда в стране отмечается День Героев Отечества, – это особенный день, - подчеркнул он. – Мы вспоминаем наших защитников, героев всех времен. Логично и правильно, что сегодня в зале Тюменской областной думы мы чествуем родителей героев нашего времени, участников СВО. К сожалению, на войне бывают потери, погибают солдаты, офицеры, герои. В этом зале вместе с нами есть родные, чьи ребята погибли на СВО. И я хочу от имени депутатов областной думы выразить вам соболезнование и благодарность. Вклад в победу ваших ребят никогда не будет забыт".

Самое главное, что отличает героя – это выбор действовать не ради себя, а ради тех, кого он призван защищать.

Отец, по словам директора филиала государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" в Тюменской области Динары Поштаренко, – это первый и главный герой для любого мальчишки. "Это тот, кто поддерживает ребенка, тот, кто является примером для них, тот, кто дает силы, учит быть справедливым, верить в правду и никогда не сдаваться. Они стали опорой для своих сыновей, когда они пошли защищать Родину , - подчеркнула она.

Медаль "Отец солдата" Всероссийское общественное движение "Отцы России" учредило 9 мая 2023 года. Медалью могут быть награждены мужчины-отцы, чьи сыновья проявили мужество, отвагу, самоотверженность или героизм при выполнении боевого задания в ходе специальной военной операции.

Всего в Тюменской области медали вручены уже 220 отцам. Такую медаль вручали прямо на передовой отцам, которые добровольно участвуют в СВО вместе со своими взрослыми детьми, в том числе и из Тюменской области.

Борис Олейник