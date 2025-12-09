  • 9 декабря 20259.12.2025вторник
  • В Тюмени -17..-19 С 1 м/с ветер западный

Тюменским отцам участников СВО вручили памятные награды

Общество, 14:58 09 декабря 2025

фото Тюменской областной думы

Встать на защиту Отечества в сложный час - это мужественный выбор настоящих патриотов, настоящих мужчин. На таких людях держалась и будет держаться Россия. Это отметил председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов на церемонии торжественного вручения награды общественного признания "Отец солдата", которая 9 декабря 2025 года прошла в Тюменской областной думе.

"9 декабря день, когда в стране отмечается День Героев Отечества, – это особенный день, - подчеркнул он. – Мы вспоминаем наших защитников, героев всех времен. Логично и правильно, что сегодня в зале Тюменской областной думы мы чествуем родителей героев нашего времени, участников СВО. К сожалению, на войне бывают потери, погибают солдаты, офицеры, герои. В этом зале вместе с нами есть родные, чьи ребята погибли на СВО. И я хочу от имени депутатов областной думы выразить вам соболезнование и благодарность. Вклад в победу ваших ребят никогда не будет забыт".

Самое главное, что отличает героя – это выбор действовать не ради себя, а ради тех, кого он призван защищать.

Отец, по словам директора филиала государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" в Тюменской области Динары Поштаренко, – это первый и главный герой для любого мальчишки. "Это тот, кто поддерживает ребенка, тот, кто является примером для них, тот, кто дает силы, учит быть справедливым, верить в правду и никогда не сдаваться. Они стали опорой для своих сыновей, когда они пошли защищать Родину , - подчеркнула она.

Медаль "Отец солдата" Всероссийское общественное движение "Отцы России" учредило 9 мая 2023 года. Медалью могут быть награждены мужчины-отцы, чьи сыновья проявили мужество, отвагу, самоотверженность или героизм при выполнении боевого задания в ходе специальной военной операции.

Всего в Тюменской области медали вручены уже 220 отцам. Такую медаль вручали прямо на передовой отцам, которые добровольно участвуют в СВО вместе со своими взрослыми детьми, в том числе и из Тюменской области.

Борис Олейник

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# медаль , облдума , СВО , Фуат Сайфитдинов

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:43 09.12.2025Студенческий туристический клуб из Тюмени признан лучшим в стране
16:32 09.12.2025В Тобольском округе ветерану войны подарили к 100-летию квартиру
16:21 09.12.2025Тюменцы представили успешные практики на Вахтанговском фестивале театральных менеджеров
16:10 09.12.2025Задолженность по имущественным налогам можно уплатить в Тюменской области в мобильных офисах

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора