Фестиваль студенческих отрядов региона пройдет в новом формате

| Фото: со страницы Тюменского областного студенческого отряда во "ВКонтакте" | Фото: со страницы Тюменского областного студенческого отряда во "ВКонтакте"

В новых номинациях и в новое время будут состязаться участники ежегодного Фестиваля творчества Тюменского областного студенческого отряда, который пройдет в Тюменском индустриальном университете (ул. Республики, 47) 19 апреля, начало в 17 часов.

Организаторы решили внести изменения, чтобы помочь студотрядовцам подготовиться к летнему трудовому сезону.

"Скоро откроется трудовой семестр, а значит, ребятам предстоит подготовить визитки, отрядные танцы. Они смогут использовать те идеи, которые придумали для фестиваля. Именно поэтому мы решили перенести его с осени на весну и заменить часть концертных номинаций", - пояснила комиссар окружного штаба студенческих отрядов УФО, председатель жюри в концертной программе Елена Доценко.

Команды подготовят отрядную летопись, отрядный арт-объект, фото отряда, отрядное место и плакат по теме "Охрана труда на производстве". На сцене участники продемонстрируют визитку отряда и отрядный танец.

Ожидается, что Фестиваль творчества соберет участников из Тюмени и Тобольска. Идет прием заявок. В состав жюри войдут действующие и бывшие участники студенческих отрядов региона, регионального отделения Российского движения школьников.

Вход на Фестиваль творчества свободный для всех желающих.

Татьяна Ковалева