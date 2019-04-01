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Программа "Молоды душой" приглашает пожилых тюменцев стать волонтерами

Общество, 19:38 17 апреля 2019

штаба серебряных добровольцев | Фото: штаба серебряных добровольцев

20 социально полезных проектов, направленных на улучшение качества жизни различных категорий граждан, реализовано в рамках программы "Молоды душой" в Тюменской области. Число серебряных волонтеров составляет 1 тыс. 500, и эта цифра ежедневно увеличивается.

Программа "Молоды душой" реализуется в Тюмени на высоком уровне. Люди старшего поколения с радостью делятся своим профессиональным и жизненным опытом, активно занимаются наставничеством.

Большое внимание уделяется обучению серебряных добровольцев: разработаны и успешно функционируют содержательные образовательные программы, благодаря чему все больше людей вовлекаются в движение.

Вместе с тем, стать участником программы и сегодня могут все желающие. Для этого необходимо обратиться в региональный центр программы по адресу: г. Тюмень, ул. Карла Маркса, 123/1, тел. 8 (3452) 30-39-59. Дополнительную информацию о программе "Молоды душой" можно получить на сайте.

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# серебряные волонтеры

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