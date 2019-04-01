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В Сургуте мужчина зарезал друга детства из-за долга

Происшествия, 18:32 22 апреля 2019

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Мужчину, подозреваемого в убийстве жителя Сургута, задержали в Башкортостане, сообщает следственное управление СК РФ по Югре.

В марте в полицию поступило сообщение о безвестном исчезновении 47-летнего мужчины. По факту убийства было возбуждено уголовное дело. Полицейским удалось установить мужчину, подозреваемого в преступлении. Им оказался 42-летний уроженец Амурской области, который приходился потерпевшему другом детства и последние несколько месяцев проживал у него.

В ходе совместного распития спиртного между мужчинами произошла ссора из-за долговых обязательств. В ходе конфликта обвиняемый зарезал хозяина квартиры. После этого расчленил тело, спрятал останки и уехал в Башкортостан, где его задержали сотрудники полиции.

Обвиняемый заключен под стражу.

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# поножовщина , Сургут , убийство

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