В Сургуте мужчина зарезал друга детства из-за долга

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Мужчину, подозреваемого в убийстве жителя Сургута, задержали в Башкортостане, сообщает следственное управление СК РФ по Югре.

В марте в полицию поступило сообщение о безвестном исчезновении 47-летнего мужчины. По факту убийства было возбуждено уголовное дело. Полицейским удалось установить мужчину, подозреваемого в преступлении. Им оказался 42-летний уроженец Амурской области, который приходился потерпевшему другом детства и последние несколько месяцев проживал у него.

В ходе совместного распития спиртного между мужчинами произошла ссора из-за долговых обязательств. В ходе конфликта обвиняемый зарезал хозяина квартиры. После этого расчленил тело, спрятал останки и уехал в Башкортостан, где его задержали сотрудники полиции.

Обвиняемый заключен под стражу.