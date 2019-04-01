Двести тюменцев сдали кровь в Национальный день донора

| Фото: Областной станции переливания крови | Фото: Областной станции переливания крови

Около 200 тюменцев обратились на областную станцию переливания крови в Национальный день донора 20 апреля, сообщает комитет здравоохранения администрации города. 10 из них стали донорами впервые.

"Прежде всего, поздравляем самих доноров, и выражаем им свою благодарность. Ведь они жертвуют частичку себя для спасения других жизней", - рассказала заместитель главного врача областной станции переливания крови Наталья Тюлькова.

Дата Национального дня донора была выбрана не случайно: именно 20 апреля 1832 года впервые в стране было успешно проведено переливание крови.

Стать донором может любой здоровый гражданин старше 18 лет, не имеющий противопоказаний к сдаче крови, и имеющий вес не менее 50 кг, напомнили в областной станции переливания крови.

Сразу после донации кровь разделяют на компоненты и тестируют на инфекции, передающиеся при переливании. Если инфекций не обнаружено, ее компоненты используют по мере необходимости.