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Акция "Георгиевская лента" пройдет в Тюмени 26 апреля

Общество, 09:13 24 апреля 2019

Молодая гвардия "Единой России" | Фото: Молодая гвардия "Единой России"

Акция "Георгиевская лента" пройдет в Тюмени 26 апреля. Студенты в военной форме раздадут горожанам георгиевские ленты – символ памяти о Великой Отечественной войне, сообщает Молодая гвардия "Единой России".

Акция в рамках патриотической кампании "Мы помним" пройдет в Тюмени девятый год. Активисты планируют раздать около 20 тыс. георгиевских лент. Также будет проведен инструктаж о том, как правильно носить символ Победы.

"Георгиевская лента является одним из наиболее узнаваемых символов России. Эта лента черно-оранжевого цвета - один из главных атрибутов Дня Победы", - рассказал руководитель тюменского отделения Молодой гвардии "Единой России" Владимир Сбитнев.

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# акция , Георгиевская ленточка , День Победы , Молодая гвардия

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