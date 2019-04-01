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Следы бактериальных и грибковых токсинов обнаружены в вейпах

Общество, 18:54 24 апреля 2019

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Следы бактериальных и грибковых токсинов примерно в 30 % и 80 % популярных марок картриджей и жидкостей для электронных сигарет обнаружили медики и химики из Гарварда. Их выводы представлены в журнале Environmental Health Perspectives, сообщает РИА Новости.

"Эндотоксины грам-отрицательных бактерий, а также грибковые глюканы часто вызывают острые или хронические респираторные болезни. Их обнаружение в жидкости для вейпов в очередной раз заставляет задуматься о том, насколько опасны подобные испарители для здоровья курильщиков", — отметил Дэвид Кристиани из Гарвардского университета (США).

Напомним, что в Тюменской области предлагается ввести ответственность за продажу вэйпов несовершеннолетним. Соответствующие поправки в закон "О внесении изменений в Кодекс Тюменской области об административной ответственности" рассмотрены на заседании комитета областной думы 29 января.

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# курение , сигареты

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