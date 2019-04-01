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В Тюмени увеличат протяженность велосети

Общество, 09:35 25 апреля 2019

из группы "Тюмень - наш дом" ВКонтакте | Фото: из группы "Тюмень - наш дом" ВКонтакте

Еще на восемь километров должна увеличиться протяженность общей велосети в Тюмени в 2019 году. Об этом на отраслевом совещании в управе Калининского округа сообщил директор городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Игорь Фролов.

В 2019 году планируют завершить работы по строительству велодорожки на участке от улицы Пермякова до улицы Монтажников. Как сообщает пресс-служба администрации Тюмени, с 2018 года велосипедисты могут проехать с улицы Республики до лесопарка Гилевская роща, по ул. Широтной, от улицы Мельникайте до Пермякова.

Напомним, для комфортного передвижения по Тюмени на велосипедах планируется построить почти 200 километров дорожек.

Создавая новые городские велотреки, в администрации Тюмени придерживаются принципа, что маршрутная сеть велодорожек должна охватывать места массового отдыха: парки, скверы и бульвары, общеобразовательные учреждения, торговые центры. Проект реализуется в рамках нескольких программ. Одна из важных – "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

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# велодорожки , велосипедисты

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