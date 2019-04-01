Тюменские полицейские зачитают школьникам напутствия от ветеранов войны

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Послания ветеранов Великой Отечественной войны зачитают школьникам в рамках патриотической акции "Фронтовая строка", которую запустили сотрудники пресс-службы областной тюменской полиции. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказал заместитель начальника отдела информации и общественных связей регионального УМВД России Антон Каморников.

Первыми участниками акции стали ребята 7-9 классов средней школы №1 Заводоуковска. Школьники посетили музей УМВД России по Тюменской области.

"Ученики из Заводоуковска стали первыми участниками акции, я бы сказал, внеплановыми. Мы хотели запустить "Фронтовую строку" 29 апреля. Но получилось так, что акцию открыли заводоуковские школьники", — сказал Антон Каморников. Он отметил, что учащиеся школ региона часто приезжают на экскурсии в музей УМВД России по Тюменской области. Патриотическая акция "Фронтовая строка" продлится до Дня Победы.

Экскурсию для юношей и девушек из заводоуковской школы провел методист экспозиции культурного центра Виталий Трунев. Полковник милиции в отставке рассказал школьникам о возникновении региональной милиции и становлении полиции. Вниманию гостей представили большое количество экспонатов. В ходе экскурсии Виталий Трунев показал различные предметы и технику, в частности, фотоаппараты, которые использовали в свое время стражи правопорядка, и рассказал, каким образом их применяли в предупреждении и раскрытии преступлений.

После экскурсии сотрудник пресс-службы Антон Краснолобов провел патриотический урок. Он рассказал ребятам об отставных милиционерах, прошедших через Великую Отечественную войну, и защищавших мирное население.

Пять ветеранов Великой Отечественной войны, офицеры милиции и юстиции в отставке, на специальных бланках написали послания для учащихся школ региона. "Наши сотрудники планируют провести уроки в школах, рассказать о ветеранах, которые написали послания, о том, какой путь они прошли в органах внутренних дел. Школьникам зачитаем обращение, затем передадим его классному руководителю, чтобы текст, который от руки написал ветеран, остался на долгую память, пополнил экспозицию школьного музея", — сказал Антон Каморников.

Инна Пахомова