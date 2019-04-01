Городской субботник в Тобольске перенесли на 6 мая

| Фото: администрации Тобольска | Фото: администрации Тобольска

Традиционный городской субботник пройдет в Тобольске 6 мая, сообщает городская администрация.

Такое решение принято из-за неблагоприятных прогнозов синоптиков на ранее запланированный день – 26 апреля.

За предприятиями и организациями закреплены территории для уборки случайного мусора. Складирование собранного в мешки мусора предприятиями, не располагающими собственным транспортом, необходимо будет проводить на обочинах дорог и центральных проездах микрорайонов. 6 мая предприятие "ТЭО" будет бесплатно принимать отходы от организаций Тобольска по пропускам установленного образца. С территорий, закрепленных за школами, детскими садами и другими муниципальными учреждениями вывозить мусор будут машины компаний "ТОДЭП", "ДЭУ", "Аргумент", "Тоболпромстрой".

По предварительным подсчетам принять участие в субботнике планирует более 2 тыс. человек. Предприятия "СИБУР", "ПАТП" и "СУЭНКО" выразили готовность убрать не только вверенные им территории, но и заняться уборкой на бесхозных участках. Комитетом ЖКХ проведена работа по инвентаризации тех территорий, которые ни за кем не закреплены. Взять себе под шефство такой участок может любая организация.