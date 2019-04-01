В Тобольске строят две поликлиники

| Фото: Администрация Тобольска | Фото: Администрация Тобольска

Строительство филиала поликлиники Областной больницы № 3 продолжается в 7а микрорайоне Тобольска, сообщает городская администрация.

На сегодняшний день завершен монтаж конструкций металлокаркаса, осуществляется монтаж наружных сэндвич-панелей, покрытие кровлей. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в декабре 2019 года.

Филиал предназначен для медицинского обслуживания взрослого и детского населения густонаселенного микрорайона. Расчетная пропускная способность учреждения — 240 посещений в смену. Функциональное зонирование поликлиники предусматривает выделение трех блоков помещений: детское и взрослое отделение, административно-бытовой блок.

В детском отделении разместятся четыре кабинета педиатра, процедурный, прививочный и кабинет здорового ребенка, школа здоровья. Во взрослом отделении будет кабинет доврачебного приема, четыре кабинета врача терапевта, два - врача-специалиста, кабинеты УЗИ, ЭКГ, смотровой, кабинет врача-хирурга со смежно расположенными двумя перевязочными, процедурная, два помещения для приема анализов. В непроходной зоне предусмотрено размещение палаты дневного стационара на четыре койки с индивидуальным санузлом и душевой.

В декабре 2019 года планируется ввод в эксплуатацию поликлиники в мкр. Менделеево. Сейчас идет разработка проектно-сметной документации, определен подрядчик, который произведет снос старого, признанного аварийным, здания и построит новое. В планах - возведение модульного здания площадью 400 кв. метров с отдельным крылом для взрослого населения и отдельным крылом для детей. Материально-техническая база подлежит обновлению, появится аппарат УЗИ, холтер, новое физиотерапевтическое оборудование.

Помимо этого уже начался ремонт в действующей поликлинике. Для максимального удобства и комфорта пациентов ремонт будет проходить поэтапно. В поликлинике полностью обновятся помещения и оборудование. На первом этапе ремонту подлежат пятый и шестой этажи взрослой поликлиники. Вовлечены терапевтическая, хирургическая службы, частично узкие специалисты и узи-кабинет.