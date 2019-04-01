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Необычную связь между кариесом и атеросклерозом выявили ученые

Общество, 12:29 27 апреля 2019

www.utmn.ru | Фото: www.utmn.ru

Люди, часто страдавшие от кариеса и других проблем с зубами в детстве, почти в два раза чаще становятся жертвами атеросклероза, чем их более здоровые сверстники, сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал JAMA Network Open.

"Мы раньше никогда не сталкивались с подобной необычной взаимосвязью, так как никому не приходило в голову сопоставить то, насколько здоровой была ротовая полость пациентов в детстве с частотой развития болезней сердца среди них. Это открытие говорит о том, что с оральными инфекциями нужно бороться уже в детстве", — заявил Пиркко Пуссинен (Pirkko Pussinen) из университета Хельсинки (Финляндия).

Атеросклероз и сопутствующие болезни сердца и сосудов, как говорит статистика ВОЗ, остаются одной из главных причин смерти людей в большинстве стран мира, несмотря на все попытки его победить.

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# исследования , медицина

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