Необычную связь между кариесом и атеросклерозом выявили ученые

| Фото: www.utmn.ru | Фото: www.utmn.ru

Люди, часто страдавшие от кариеса и других проблем с зубами в детстве, почти в два раза чаще становятся жертвами атеросклероза, чем их более здоровые сверстники, сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал JAMA Network Open.

"Мы раньше никогда не сталкивались с подобной необычной взаимосвязью, так как никому не приходило в голову сопоставить то, насколько здоровой была ротовая полость пациентов в детстве с частотой развития болезней сердца среди них. Это открытие говорит о том, что с оральными инфекциями нужно бороться уже в детстве", — заявил Пиркко Пуссинен (Pirkko Pussinen) из университета Хельсинки (Финляндия).

Атеросклероз и сопутствующие болезни сердца и сосудов, как говорит статистика ВОЗ, остаются одной из главных причин смерти людей в большинстве стран мира, несмотря на все попытки его победить.