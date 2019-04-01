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Тюменцам предлагают поддержать авторов лучших фото в конкурсе МЧС России

Общество, 09:15 28 апреля 2019

https://vk.com/mchsgov | Фото: https://vk.com/mchsgov

Фотоконкурс к 370-летию пожарной охраны организовали МЧС России. Цель конкурса - собрать галерею портретов огнеборцев-героев всех поколений: от рядовых молодых пожарных до ветеранов пожарной охраны.

Увидеть фотографии, прошедшие отбор организаторов, можно по ссылке. Голосование в социальной сети "ВКонтакте" продлится до 29 апреля. Троих участников, набравших наибольшее количество голосов, ждут настоящие рюкзаки спасателя от МЧС со всем необходимым внутри.

Дарья Казакова

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# голосование , ГУ МЧС России , пожарные , спасатели , фотоконкурс

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