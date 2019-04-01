Воспитанники патриотических клубов региона сыграют в "Суворовский натиск"

| Фото: центр "Аванпост" | Фото: центр "Аванпост"

Первый этап соревнований "Суворовский натиск" среди военно-патриотических объединений Тюменской области пройдет в селе Нижняя Тавда 11 и 12 мая.

В течение двух дней участникам предстоит проверить свои знания по основам военной службы, продемонстрировать физическую подготовку, а также решить ряд ситуационных задач. Ребята продемонстрируют приемы рукопашного боя, знания радиационной, химической и биологической защиты, военной топографии, тактической, медицинской, строевой, туристической подготовки и инженерного дела.

Ранее старт соревнований планировался на 29 и 30 апреля, однако, как уточнил старший методист центра "Аванпост" Роман Луняшин, мероприятие перенесли из-за неблагоприятных погодных условий.

Он подчеркнул, что впервые изменился формат проведения соревнований "Суворовский натиск" - мероприятие стало комплексным.

"Раньше это была серия отдельных мероприятий – олимпиада среди допризывной молодежи, турнир по огневой подготовке и военно-тактическая игра "Суворовский натиск". Сейчас мы объединили все это в один комплекс, который будет состоять из трех этапов", - пояснил Роман Луняшин.

Каждый этап имеет свой формат и тематику. В отличие от первого второй этап, который состоится 31 мая в Тюмени, будет включать в себя упражнения по огневой и тактической подготовке с применением охолощенного оружия, страйкбола, пейнтбола, лазертаг-оборудования. В рамках второго этапа запланированы также турниры по пейнтболу и лазертагу.

Главной темой третьего этапа, который состоится 1 и 2 октября, станет туризм. Молодые ребята продемонстрируют свои туристические навыки, находясь в автономных условиях пребывания в лесу. Местом проведения соревнований станет оздоровительный лагерь "Роза ветров" в Ялуторовске.

Предварительно заявки на участие в первом этапе соревнований подали 13 команд. Однако организаторы не исключают, что число участников, желающих показать свои знания и навыки, увеличится.

Победителя выявят по итогам всех трех этапов. Переходящий кубок за первое место вручат 5 декабря в рамках областного слета военно-патриотических клубов Тюменской области.

Любовь Голышева