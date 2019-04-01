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Суворовский натиск пройдет в Нижней Тавде

Общество, 08:29 25 апреля 2019

Центр "Аванпост" | Фото: Центр "Аванпост"

Соревнования "Суворовский натиск" среди военно-патриотических объединений Тюменской области пройдут в с. Нижняя Тавда 29 и 30 апреля, сообщает пресс-служба Центра "Аванпост".

Это будет первый из трех этапов, запланированных в 2019 году. Торжественное открытие соревнований в 11 часов.

Участникам предстоит проверить свои знания по основам военной службы, физическую подготовку (выполнить ряд упражнений по системе функционального многоборья).

В третьем виде испытаний им будет предложено применить свои знания на практике в решении ситуационных задач - продемонстрировать приемы рукопашного боя, знания радиационной, химической и биологической защиты, военной топографии, тактической, медицинской, строевой, туристической подготовки и инженерного дела.

Более пяти лет "Суворовский натиск" собирает команды обучающихся специализированных групп добровольной подготовки к военной службе, воспитанников военно-патриотических клубов со всей Тюменской области.

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# соревнования , центр Аванпост

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