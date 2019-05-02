В ТИУ строили мосты из макарон

| Фото: tyuiu.ru | Фото: tyuiu.ru

Инженерный конкурс Bridge Building прошел в Тюмени. Его условия просты: два килограмма макарон, клеевой пистолет и три часа на создание моста, сообщает опорный вуз.

По словам организаторов конкурса, главный критерий оценки – устойчивость моста, тот максимальный вес, который конструкция сможет выдержать. Также жюри обратило внимание на длину, высоту и эстетичный вид конкурсных работ.

В конкурсе приняли участие 17 команд. Это студенты двух университетов — индустриального и аграрного, обучающиеся нескольких колледжей, а также школьники. Тонкая работа по склеиванию макарон, спагетти и перьев, оказалась по силам не всем участникам. Несколько команд сошли с дистанции, не дойдя до финишной прямой. Оставшиеся порадовали жюри конкурса оригинальными конструкциями.

В итоге мост-победитель смог выдержать 15,5 кг. Его создала команда Строительного института ТИУ. Будущие инженеры-строители по праву получили главный приз – 4 тыс. рублей. Второе место заняла команда научно-технического проекта Sector Team, ее мост выдержал нагрузку более 6 кг. Третьим стал "КвадриУм", конструкция, собранная старшеклассниками школы № 45, разрушилась от веса в 5 кг.

Организаторами оригинального состязания выступили участники студенческого научно-технического проекта Neftegaz Engineering Тюменского индустриального университета.