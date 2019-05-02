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Тюменские школьники боролись за Кубок Владимира Шарпатова

Общество, 17:17 02 мая 2019

МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

20 школьных команд Тюменской области приняли участие в соревнованиях "Школа безопасности" на Кубок Героя России Владимира Шарпатова, сообщает региональное МЧС.

В программу соревнований были включены: кросс, комбинированные силовые упражнения, конкурсная программа детского творчества, поисково-спасательные работы в природной среде, в техногенных условиях, пожарная эстафета. Ежедневно судьи оценивали организацию быта в полевых условиях каждой команды.

По итогам соревнований в общем зачете определены победители: группы "А" (11-13 лет): 1 место – команда "Вертикаль" из Омутинского района, 2 место команда из Ишима, 3 место команда "ЮПР-2" из Упоровского района.

В группе "Б" (14-16 лет) 1 место заняла "Лидер" тюменской школы № 67, 2 место команда из Тобольска, 3 место – "Азимут 7" из Абатского района.

Команды, занявшие 1-3 места в общекомандном зачете, а также сильнейшие спортсмены, занявшие призовые места в индивидуальном зачете награждены кубками, медалями, дипломами.

По итогам областных соревнований команде – победителю в группе "Б" будет предоставлена возможность выступить на XXIII Межрегиональных соревнованиях учащихся "Школа безопасности"и XIII Межрегиональном полевом лагере "Юный спасатель" которые будут проходить в Тюмени с 27 июня по 3 июля.

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# ГУ МЧС России , соревнования

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