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  • В Тюмени 28..30 С 3 м/с ветер южный

7 мая в Тюмени по-летнему жарко

Общество, 07:30 07 мая 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

До +29 градусов Цельсия прогреется температура воздуха в Тюмени 7 мая, прогнозирует сервис Gismeteo.

Синоптики обещают ясную солнечную погоду. Южный и юго-западный ветер будет дуть со скоростью 1-3 метра в секунду с порывами до 8 метров в секунду.

Атмосферное давление в течение 755-759 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха 28-60 %.

Вечером ожидается малая геомагнитная буря.

Заход солнца в 20 часов 33 минуты. Долгота дня сегодня составит 15 часов 57 минуты.

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# погода в Тюмени , Солнце

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