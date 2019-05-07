7 мая в Тюмени по-летнему жарко
| Фото: ИА "Тюменская линия"
До +29 градусов Цельсия прогреется температура воздуха в Тюмени 7 мая, прогнозирует сервис Gismeteo.
Синоптики обещают ясную солнечную погоду. Южный и юго-западный ветер будет дуть со скоростью 1-3 метра в секунду с порывами до 8 метров в секунду.
Атмосферное давление в течение 755-759 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха 28-60 %.
Вечером ожидается малая геомагнитная буря.
Заход солнца в 20 часов 33 минуты. Долгота дня сегодня составит 15 часов 57 минуты.