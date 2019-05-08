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Для ялуторовских школьников разработали квест-игру "Экологическая азбука"

Общество, 11:58 08 мая 2019

Ялуторовский музейный комплекс | Фото: Ялуторовский музейный комплекс

Квест-игра "Экологическая азбука" пройдет в музее "Дом природы" с 7 по 31 мая, сообщает Ялуторовский музейный комплекс.

Мероприятие посвящено Международному дню биологического разнообразия, который отмечается ежегодно в России, 22 мая, начиная с 2001 года.

Участникам игры предстоит пройти несколько этапов и выполнить различные задания в экспозициях музея. За успешно выполненные задания ребята получают часть карты, сложив которую в конце квеста, они находят место, где спрятан представитель живой природы, являющийся символом долголетия.

В ходе игры дети побывают на станциях "Лесная", "Экологическая", "Краснокнижная", "Пернатая" и узнают интересные факты из жизни растений, птиц, животных, а также проявят свои знания, смекалку, сообразительность, быстроту и ловкость.

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# квест-игра , экология , Ялуторовский музейный комплекс

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