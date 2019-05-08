Тюменскую автоледи не пустили в Казахстан из-за долгов

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Долги в сумме более миллиона рублей, накопленные за неоплаченные кредиты, взятые в разных банках, помешали двум тюменкам пересечь границу с Казахстаном, сообщает управление Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

Мать и дочь не пропустили сотрудники пограничной службы, ведь при пересечении границы на автомобиле действуют те же правила, что и в аэропортах, и на железной дороге. Запрет на выезд распространяется на все государства, включая ближнее зарубежье.

Проверить наличие задолженности можно с помощью электронного сервиса ФССП России "Банк данных исполнительных производств" на официальном сайте – нужно всего лишь ввести свои имя и фамилию. А наличие исполнительных производств через единый портал государственных услуг (ЕПГУ).

С помощью этих сервисов можно оплатить имеющиеся долги. При открытом исполнительном производстве необходимо погасить задолженность минимум за три дня до поездки.