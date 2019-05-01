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Тюменцев призвали соблюдать меры безопасности при жарке шашлыков на природе

Общество, 11:01 10 мая 2019

ИА «Тюменская линия» | Фото: ИА «Тюменская линия»

Жарить шашлыки на природе можно только в специально оборудованных зонах, но соблюдая меры противопожарной безопасности.Об этом напомнил тюменцам директор департамента лесного комплекса Тюменской области Николай Пуртов.

Он отметил, что патрулирование лесов в майские праздники усилено. В Тюменской области введен полный запрет за разведение огня, в том числе в мангалах для приготовления шашлыка вне оборудованных зон.

"Ежедневно регион патрулируют четыре самолета, в случае необходимости мы привлекаем десантников. Мониторим лесные пожары через космоснимки, также работает беспилотник", – рассказал Николай Пуртов.

Специалисты считают, что ситуация напряженная, до конца мая будет держаться жаркая погода. Класс пожарной опасности повышается.

Причина пожара чаще всего – человеческий фактор. Заместитель начальника главного управления МЧС России по Тюменской области Сергей Зиневич рассказал, что в Ишимском районе пастух поджег траву на поле, рабочие на кладбище, чтобы не убирать мусор, подожгли его, в промзоне работники бросили окурок и огонь перекинулся на лес.

На 7 мая в Тюменской области зарегистрировано 44 лесных пожара на общей площади 774,3 га. 4 мая в Ярковском и Омутинском районах произошло два крупных лесных пожара площадью 157,4 и 276,7 га соответственно. Причина – переход огня при сильном ветре с не лесных территорий.

В регионе введен особый противопожарный режим.

Ирина Ромашкина

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# лесные пожары , особый противопожарный режим

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