Тюменцы отправятся в Казань на чемпионат "Молодые профессионалы"

| Фото: Центр занятости населения Тюмени и Тюменского района | Фото: Центр занятости населения Тюмени и Тюменского района

21 представитель Тюменской области примет участие в конкурсе профессионального мастерства — Национальном чемпионате "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia). С 20 по 24 мая в Казани состязаться за звание лучших будут более полутора тысяч профессионалов в 93 компетенциях, сообщает региональный департамент труда и занятости населения.

Тюменскую область представят участники по 17 компетенциям: "Ветеринария", "Кирпичная кладка", "Кондитерское дело", "Медицинский и социальный уход", "Плотницкое дело", "Производство мебели", "Сантехника и отопление", "Промышленная автоматика" и другим.

В числе участников четыре юниора в компетенциях "Кондитерское дело", "Визуальный мерчендайзинг", "Предпринимательство" и один представитель в категории "Навыки мудрых" ("Медицинский и социальный уход"). Это все те, кто занял первые места на региональном чемпионате и прошел отборочные туры.

В 2018 году на Национальном чемпионате сборная Тюменской области завоевала две золотых, серебряную и бронзовую медали, а также четыре медальона за профессионализм.