В тюменской филармонии назвали победителей III областного конкурса "Солист оркестра"

| Фото: пресс-служба ТРО партии «Единая Россия» | Фото: пресс-служба ТРО партии «Единая Россия»

Победителей III областного конкурса "Солист оркестра" на лучшее исполнение произведения с симфоническим оркестром наградили в тюменской филармонии. В начальном этапе конкурса, который выявляет юных одаренных музыкантов региона, приняли участие 44 исполнителя со всей Тюменской области. В финальный тур прошли 17 участников, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

Председатель жюри, художественный руководитель и главный дирижер Тюменского филармонического оркестра, заслуженный деятель искусств России Евгений Шестаков рассказал о конкурсе: "Мы проводим его уже третий год подряд. Симфонический оркестр тратит три-четыре дня, чтобы сыграть сложные сочинения со своими ребятами, а не с приезжими артистами. Это моя принципиальная позиция, мы должны делать так, чтобы они знали, что могут стать профессиональными музыкантами, а это выступление запомнится у них на всю жизнь. Поверьте мне, бывает, люди закончили консерватории, стали лауреатами пяти-шести международных конкурсов, но они никогда в жизни не играли с симфоническим оркестром, а наши дети имеют эту уникальную, счастливую возможность", — отметил он.

Концерт начался с торжественной церемонии награждения победителей конкурса. Секретарь Тюменского регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов поздравил победителей конкурса и вручил им подарки. Он поблагодарил и Евгения Шестакова за работу с юными дарованиями.

Всего с оркестром на мероприятии выступили восемь человек. Среди них и лауреат первой степени Анастасия Деханова. Насте 15 лет, а играет на скрипке она большую часть жизни — с семи лет. Девушка продолжила династию музыкантов: бабушка, мама и тетя Насти играют на скрипке, а дедушка — на трубе. В январе Анастасия Деханова стала лауреатом второй премии Международного конкурса молодых скрипачей и альтистов им. Гнесиных и ее пригласили учиться в знаменитую "Гнесинку".

14-летнюю скрипачку Дарью Попову, которая получила диплом лауреата второй степени, мама отвела в музыкальную школу в пять лет. Девочка не только занимает первые места на областных конкурсах, в 2018 году она получила первую премию Третьего международного конкурса "Melos-2018" в Риме. Даша мечтает стать солисткой-скрипачкой.