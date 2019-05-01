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Тюменским выпускникам расскажут об успешном трудоустройстве

Общество, 09:46 20 мая 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Профориентационная акция "Старт к успеху" началась в Центре занятости населения Тюмени и Тюменского района. До 31 мая выпускники учреждений профобразования смогут узнать секреты того, как повысить свои шансы на трудоустройство, сообщает пресс-служба учреждения.

Ребятам расскажут, как найти своего работодателя, какие инструменты использовать в поиске работы и как быть конкурентоспособным среди других соискателей. Будущие соискатели также узнают о том, как правильно составлять резюме и как удачно презентовать себя на собеседовании.

Узнать дополнительную информацию и получить консультацию можно по телефону горячей линии 27-36-05.

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# профориентация , трудоустройство

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