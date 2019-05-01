Мобильные точки по сбору пластиковых отходов отроют в Тобольске

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мобильные точки по сбору пластиковых отходов откроет в Тобольске СИБУР. Экологический проект "Вторая жизнь пластика: перезагрузка" при участии центра "#ТобольскМойГород" стартует 25 мая, сообщает пресс-служба компании.

Жители города смогут сдавать пластиковые отходы на переработку в мобильных эко-пунктах в течение всего лета.

Первый сбор пластикового вторсырья начнется 25 мая с 11 часов на аллее возле дома 11а в 15 микрорайоне. Все желающие могут принести бутылки с маркировкой ПЭТ объемом до 5 литров и принять участие в развлекательных мероприятиях. Участники экологической акции, собравшие наибольшее количество пластика, будут награждены призами.

"В адрес пластика сегодня можно услышать много критики, которая связана, в первую очередь, с этапом его утилизации. Но важно понимать, что пластик – это не мусор, а ценное сырье: он может быть на 100 процентов переработан и использован в производстве новых вещей. Основная проблема заключается в том, что пока еще не создана полноценная инфраструктура для его раздельного сбора, – отмечает директор инфраструктурного блока "СИБУР Тобольска" Данил Рассказов. – 2019 год – год перемен в Тюменской области в сфере обращения с отходами: строится мусоросортировочный завод, работает единый региональный оператор, но мы хотим дать возможность тоболякам внести свой вклад в сохранение окружающей среды уже сегодня – сдавая пластиковые отходы в переработку на эко-точках".

Экоточки - место сбора пластикового вторсырья - будут работать в разных микрорайонах города с мая по сентябрь с интервалом в две недели. За актуальным расписание работы точек можно следить в группе Тобольских предприятий СИБУРа. Сбор ПЭТ-бутылок также будет организован на массовых городских мероприятиях и при проведении субботников. Весь собранный пластик будет передан предприятиям, занимающимся сбором и сортировкой вторсырья в Тюмени, и впоследствии переработан.

Напомним, что проект "Вторая жизнь пластика" реализуется СИБУРом с 2017 года и направлен на популяризацию раздельного сбора и переработки пластиковых отходов. За время проекта школьники Тобольска собрали и отдали в переработку более 3 тыс. кг вторсырья. Из переработанных ПЭТ-бутылок можно сделать новые бутылки, спортивную одежду, ковровые покрытия и даже детали для автомобилей.