Стенды "Здравографика" появились в трех поликлиниках региона

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Узнать о различных аспектах своего здоровья, ознакомиться с принципами правильного питания и борьбы со стрессом, вспомнить о важности занятий спортом и отказе от вредных привычек могут посетители тюменских поликлиник с помощью интерактивных стендов "Здравографика". Инсталляции с дополненной реальностью появились в детском и взрослом отделениях поликлиники № 17, во взрослом отделении поликлиники № 5 Тюмени и в детской поликлинике областной больницы № 4 в Ишиме.

Совместный проект Министерства здравоохранения РФ, федерального фонда ОМС и "АльфаСтрахование-ОМС" реализуется с 2019 года в ряде регионов. Его цель — с помощью современных интерактивных цифровых технологий рассказать населению о важности здорового образа жизни и своевременной профилактике заболеваний.

Официальная презентация проекта "Здравографика" состоялась в городской поликлинике № 17 в Тюмени 20 мая. Здесь установлены два стенда, каждый из которых ориентирован на свою аудиторию. По словам директора тюменского филиала "Альфастрахование-ОМС" Натальи Кремлевой, в современной поликлинике обслуживаются жители новых развивающихся районов, чаще всего это молодые семьи, которые активно интересуются вопросами здорового образа жизни.

"Проект создан для того, чтобы в интересной форме привлечь внимание посетителей к вопросам здоровья. Разделы "Здравографики" содержат много полезной информации, которая разработана ведущими специалистами Министерства здравоохранения и преподносится в доступной популярной форме. Пациент может получить персональные рекомендации, узнать о профилактике заболевании, посмотреть календарь вакцинации", - рассказала Наталья Кремлева.

Стенд "Здравографика состоит из большого зеркального экрана и сенсорной панели, где размещена вся основная информация. Представлена она в виде четырех основных разделов – это наиболее значимые заболевания, профилактика, рекомендации по здоровому образу жизни и клиентский сервис. Для привлечения внимания детей и их родителей к стенду использованы современные технологии дополненной реальности, которые реализованы в виде игры. И пока дети сражаются с микробами, родители могут изучать рекомендации здравографики.

Технология дополненной реальности используются и в "Здравографике" для взрослых. Человек, подходя к стенду, видит себя на большом экране, на его теле поочередно появляются сердце, легкие, печень и другие органы, на экране отображаются рекомендации о том, как сохранить свое здоровье.

В разделе клиентского сервиса пациент может найти ответы на вопросы о бесплатном получении медицинской помощи, телефоны страхового представителя и другую информацию.

Важной особенностью "Здравографики" является возможность отправить всю необходимую информацию на свою электронную почту. Данные придут в таком же структурированном и доступном виде с иллюстрациями и пояснениями.

Первый заместитель губернатора Тюменской области Наталья Шевчик дала высокую оценку новому проекту. Она подчеркнула, что подобные интерактивные стенды являются ярким примером современных и эффективных способов общения с пациентами.

"Это правильно, когда профилактика ведется на первичном уровне, где наибольшее количество посетителей. Для нас важно, чтобы население было просвещено, чтобы люди понимали, что здоровье нужно беречь. Важно с раннего детства воспитывать в детях культуру здоровья. Эти стенды как раз направлены на то, чтобы продвигать эту культуру здоровья, понимание собственного организма, желания его сохранить и быть в хорошей физической и интеллектуальной форме. Это национальный проект в действии, где все ориентировано на пациента", - отметила Наталья Шевчик.

Она выразила надежду, что проект продолжит свое развитие. Наталья Кремлева, в свою очередь, не исключила. что стенды "Здравографика" в 2020 году появятся и в других поликлиниках Тюменской области.

Любовь Голышева