Благотворительный фестиваль "Добрый Тобольск" пройдет в День защиты детей

| Фото: vk.com/dobriytobolsk | Фото: vk.com/dobriytobolsk

Благотворительный фестиваль "Добрый Тобольск" состоится на площадке около бизнес-центра "Европа" 1 июня.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала партнер фестиваля, руководитель ресурсного центра СО НКО Тобольска Наталья Пангина. По ее словам, фестиваль пройдет во второй раз.

"Прошлогодний фестиваль мы провели перед Новым годом. Он объединил 10 некоммерческих организаций города, а также всех желающих выступить в рамках развлекательной программы. Главная цель фестиваля - помочь нуждающимся. Будут организованы площадки по сбору пожертвований и одежды для нуждающихся, сбору кормов для животных. Одновременно с этим будет идти развлекательная программа", - рассказала Наталья Пангина.

В рамках фестиваля состоится развлекательная и конкурсная программа для детей, дог-шоу, катание на лошадях, детский чемпионат по силовому экстриму, презентационные площадки национальных объединений и диаспор.

Руководителей НКО, социальных предпринимателей и средства массовой информации приглашают на открытую встречу по подготовке фестиваля "Добрый Тобольск". Она состоится 24 мая во Дворце творчества детей и молодежи. На общей встрече будут рассмотрены инициативы и предложения по участию в мероприятии, утверждена программа фестиваля.

Евгений Новосёлов