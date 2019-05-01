Тюменские студенты могут попасть на стажировку в Китай

| Фото: Школа перспективных исследований во ВКонтакте | Фото: Школа перспективных исследований во ВКонтакте

Студенты и сотрудники ТИУ смогут поехать на стажировку в Китай, сообщает пресс-служба вуза.

Тюмень впервые принимает участие в федеральном проекте "Российско-Китайский молодежный бизнес-инкубатор". Организационной площадкой является Студенческая инновационная платформа.

Международный молодежный бизнес-инкубатор – это уникальная серия проектов, позволяющих ускорить и усилить кооперацию молодых людей в бизнесе, обмене инновациями и привлечении инвестиций на международном уровне.

Участие в проекте предполагает прохождение обучения на территории России, а также зарубежную стажировку в стране-партнере, основной целью которой является налаживание деловых связей.

Участником проекта может стать любой человек в возрасте от 18 до 35 лет, который имеет свой бизнес-проект в любой стадии разработки.

Набор участников продлится до 1 июля 2019 года. Чтобы попасть в список участников необходимо зарегистрироваться на портале АИС "Молодежь России" и подать заявку на участие в программе инкубатора.

Победители, прошедшие заочный отбор, отправятся на обучение тонкостям ведения бизнеса на международном рынке и взаимодействию с бизнес-сообществом Китая.