Неврологи России и Европы обсудят методы лечения рассеянного склероза в Тюмени

| Фото: clinica72.ru | Фото: clinica72.ru

Европейская школа рассеянного склероза соберет ведущих неврологов международного уровня в Тюмени с 30 мая по 1 июня, сообщает пресс-служба МСЧ "Нефтяник".

В работе Межрегиональной научно-практической конференции "Современные подходы к терапии рассеянного склероза" примут участие лучшие специалисты Германии, Франции, Великобритании, Дании, Нидерландов, Польши, Швейцарии, Швеции и России.

В первый день конференции состоится премьерный показ документального фильма "Потеря тела". Испанский режиссер Марк Надаль снял его в Тюмени в Областном центре рассеянного склероза. Это правдивый и откровенный рассказ о жизни людей, страдающих от заболевания.

Рассеянный склероз часто называют "болезнью красивых и талантливых", ведь чаще всего им страдают люди молодого возраста (15–40 лет). Иммунитет организма начинает атаковать центральную нервную систему человека, вызывая поражение ее различных отделов. Это приводит в большинстве случаев к инвалидности. Для того, чтобы замедлить прогрессирование заболевания и сохранить качество жизни человека как можно дольше, необходима дорогостоящая медикаментозная и терапевтическая поддержка.

Напомним, Областной центр рассеянного склероза в Тюмени был создан в медико-санитарной части "Нефтяник" в 2005 году. На учете состоит более 1 тыс. 500 пациентов. Здесь практикуется системный подход, включающий лечение, реабилитацию и объединение пациентов в сообщество – Тюменскую организацию инвалидов и больных РС. Специалисты Центра ведут активную научную деятельность, вносят вклад в мировое изучение болезни и практикуют новейшие психотерапевтические методы лечения, например, музыкотерапию.