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Руководитель тюменских следователей проведет личный прием граждан

Общество, 08:40 29 мая 2019

следственное управление СКР по Тюменской области | Фото: следственное управление СКР по Тюменской области

Руководитель следственного управления СК России по Тюменской области, генерал-майор юстиции Александр Кубляков проведет личный прием граждан по сообщениям об оказании давления на бизнес 30 мая с 14 до 15 часов, сообщает ведомство.

Желающие обратиться на личный прием должны иметь при себе документ удостоверяющий личность, а в случае представительства интереса иных граждан — документ, удостоверяющий такие полномочия, заявление, в котором изложена суть вопроса.

Прием будет проводиться в следственном управлении Следственного комитета РФ по Тюменской области по ул. Шиллера, 44.

Записаться на личный прием к заместителю руководителя следственного управления области можно по телефонам: 62-16-63, 62-15-93 или оставить контактную информацию на сайте СУ СКР по Тюменской области в разделе "Интернет-приемная".

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# личный прием , следователи

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