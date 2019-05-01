Более трехсот тюменцев поддержали акцию "Останови огонь!"

| Фото: с официальной страницы РДШ Тюменской области во "ВКонтакте" | Фото: с официальной страницы РДШ Тюменской области во "ВКонтакте"

Более 300 человек сделали тематические фото с призывом беречь лес от пожаров в рамках акции "Останови огонь!". Ее поддержали Российское движение школьников и Тюменский лесотехникум, сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.

"Мы хотим напомнить каждому, что лесные пожары - это общая беда. Быть осторожным с огнем, относиться к лесу ответственно – значит сохранить лесное богатство для будущих поколений", - отметила методист информационно-методического центра Тюменского лесотехникума Юлия Тряскина.

Дизайн рамки для фото участников акции создал и выложил в свободный доступ в социальную сеть "ВКонтакте" куратор информационно-медийного направления Российского движения школьников Владислав Мухин.

Директор департамента лесного комплекса Тюменской области Николай Пуртов сообщил, что в 2019 году пожарный сезон начался раньше обычного. Количество пожаров, которые случились по вине человека, превысило средние пятилетние показатели.

"Поджоги сухой травы стали причиной лесных пожаров и могли стать угрозой населенным пунктам. Мы приложили много усилий, чтобы держать пожарную обстановку под контролем, в том числе максимально активизировали профилактическую работу с людьми. Важно, что в федеральную информационную кампанию по профилактике лесных пожаров включилась молодежь. В акции "Останови огонь!" участвуют Тюменский, Ишимский, Юргинский, Голышмановский, Нижнетавдинский, Тобольский районы и городские округа области. Радует, что сохранение лесов волнует не только специалистов лесной сферы, но и подрастающее поколение", - подчеркнул он.

Принять участие в акции "Останови огонь!" и внести посильный вклад в сохранение леса может любой желающий. Для этого нужно сделать тематическое фото, поставить хэштег #остановиогонь #остановиогоньтюмень и указать прямой номер лесной охраны 8-800-100-94-00.

Скачать шаблон для фото можно в группе Российского движения школьников Тюменской области во "ВКонтакте".