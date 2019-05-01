  • 28 мая 201928.05.2019вторник
  • USD64,4636
    EUR72,1863
  • В Тюмени 21..23 С 3 м/с ветер западный

Памятный знак пограничникам открыли в Упорово

Общество, 17:10 28 мая 2019

Упоровское отделение организации «Ветераны пограничники Тюменской области» | Фото: Упоровское отделение организации «Ветераны пограничники Тюменской области»

Памятный знак "Пограничникам всех поколений" открыли в Упорово 27 мая.

Его на личные средства установили активисты упоровского отделения организации "Ветераны пограничники Тюменской области".

Упоровское отделение организации «Ветераны пограничники Тюменской области» | Фото: Упоровское отделение организации «Ветераны пограничники Тюменской области»

Как сообщил один из ветеранов-пограничников Виктор Устюгов, представители общественной организации постоянно участвуют в патриотических акциях, мероприятиях по озеленению и благоустройству райцентра.

"Пограничные войска почти с начала века упразднены, за спокойствие на рубежах отвечает ФСБ. Не хочется, чтобы наши дети забыли, что был такой род войск, знали о службе нашей, форме, традициях. Задумка обустроить место, где воины-погранцы могут собраться, вспомнить армейские годы, пообщаться, была давно, только сейчас получилось реализовать ее", - рассказал он.

С открытием памятного знака упоровских пограничников поздравил заместитель председателя региональной ветеранской организации Александр Носырев, и вручил двум из них медали ветеранов пограничной службы.

Ирина Кургузова

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# памятный знак , пограничники , Упорово

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:16 28.05.2019Записаться на третью смену "Отрядов мэра" можно с 3 июня
17:10 28.05.2019Памятный знак пограничникам открыли в Упорово
16:43 28.05.2019Более четырехсот рабочих мест для подростков создадут в Уватском районе
16:10 28.05.2019Медноколчеданные месторождения Урала остаются главными источниками добычи цинка в России