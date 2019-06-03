Юбилейный фестиваль "Мост дружбы" пройдет в Тюмени в День России

Фестиваль "Мост дружбы". Фото ИА "Тюменская линия" Фестиваль "Мост дружбы". Фото ИА "Тюменская линия"

XXV областной фестиваль национальных культур "Мост дружбы" пройдет на Цветном бульваре в Тюмени в День России 12 июня. Начало в 13 часов.

Руководитель Дворца национальных культур "Строитель" Алексей Головинский отметил, что юбилейный фестиваль "Мост дружбы" пройдет в год 75-летия со дня образования Тюменской области. "Ведь в нашем регионе в атмосфере дружбы, мира и согласия живут и трудятся представители более 150 национальностей", - сказал он.

"Мост дружбы" по традиции стартует сразу после завершения митинга-концерта, посвященного главному государственному празднику страны - Дню России. Организаторы фестиваля - комитет по делам национальностей Тюменской области, региональный департамент культуры, Дворец национальных культур "Строитель" и областной координационный совет национальных общественных объединений и национально-культурных автономий - уже приступили к формированию праздничной программы.

"Фестиваль откроется ярким флеш-мобом национальных танцев. Затем на двух сценических площадках начнутся выступления самодеятельных национальных творческих коллективов из Тюмени и муниципалитетов юга области. В программе - около двухсот концертных номеров разных жанров. Кроме того, мы по традиции ждем гостей из Ямало-Ненецкого автономного округа и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также из других регионов России", - сообщил руководитель Дворца национальных культур "Строитель".

Национальные общественные объединения и национально-культурные автономии региона развернут на Цветном бульваре более двадцати красочно оформленных национальных подворий. Гости фестиваля смогут узнать много интересного об обычаях и традициях разных наций, живущих на тюменской земле, принять участие в спортивных играх и мастер-классах по народным ремеслам, отведать блюда национальной кухни.

"Смело можно сказать, что "Мост дружбы" пользуется большой популярностью у тюменцев. Двадцать пять лет назад мы начинали его в сквере рядом с Дворцом культуры "Строитель". Количество участников постоянно росло, нам стало тесно, и мы переместились в центр города, на Цветной бульвар. Это свидетельствует о том, что за прошедшие годы "Мост дружбы" превратился в одно из самых ярких событий в культурной жизни региона", - подчеркнул Алексей Головинский.

Большая фестивальная программа будет продолжаться до 18 часов. Исходя из опыта прошлых лет, организаторы предполагают, что "Мост дружбы" посетят не менее 10 тыс. тюменцев и гостей областной столицы.

Евгений Бабенко