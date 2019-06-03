Медики скорой спасли двух маленьких тюменцев

| Фото: sp03tmn.ru | Фото: sp03tmn.ru

Двум маленьким тюменцам пришли на помощь врачи скорой 2 июня. Четырехлетний мальчик отравился таблетками, а девочка получила травму шеи, сообщает областной департамент здравоохранения.

Мальчик дома нашел упаковку лекарства. По словам матери ребенка, из пачки исчезли 10 таблеток ноотропного препарата. После промывания желудка малыша госпитализировали в Областную клиническую больницу № 1.

Второй несчастный случай произошел на улице. Во дворе дома девочка случайно упала на штырь и повредила шею. До прибытия ребенок закрыла ладошкой рану и никому из взрослых не давала ее обработать. Рана оказалась поверхностной и не представляла угрозы для жизни ребенка.

Фельдшеры обработали место повреждения и наложили стерильную повязку, после – доставили маленького пациента в ОКБ № 2.