Губернаторские профильные смены "Мы – будущее региона" стартуют с 20 июня

| Фото: asi.ru | Фото: asi.ru

300 талантливых ребят Тюменской области примут участие в губернаторских профильных сменах "Мы – будущее региона" в оздоровительно-образовательном центре "Серебряный бор" с 20 июня по 10 июля, сообщает региональный департамент образования и науки.

Для учеников 7–10 классов будут работать социально-гуманитарная, историко-краеведческая и геологическая лаборатории.

Темы проектов: "Языковой ландшафт: туристическая привлекательность Тюмени (Тюменской области) / Tourist-friendly linguistic environment of the Tyumen Region", "Настольная игра о Тюмени на основе региональной литературы конца XIX века", "Исторический майндмеппинг: Coggle.It. Coggle It Well", и другие.

Также школьников ждут инженерные соревнования, мастер-классы по подготовке эффективных презентаций, успешных публичных выступлений, дискуссии с изобретателями, встречи с выдающимися людьми Тюмени и разнообразные экскурсии.

С 13 июля по 2 августа образовательная смена пройдет по физико-математическому и естественно-научному направлениям. В рамках этой смены школьники также будут работать над различными проектами: "Спутники и пилотируемая космонавтика. Гравитация: друг или враг? Давайте познакомимся!", "Визуализация больших данных прикладного исследования физики жидкого тела", "Сбор, анализ и визуализация больших данных", и другие.

Напомним, конкурс на получение бесплатных путевок проходит традиционно в мае среди победителей и призеров областных и всероссийских олимпиад, а также других статусных мероприятий.