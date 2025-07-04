Тюменская область наращивает экспортный потенциал при поддержке торговых представительств
Всестороннюю поддержку по наращиванию экспортного потенциала бизнесу Тюменской области готовы оказывать торговые представители РФ в Индии, Китае, Беларуси и Таиланде. По приглашению губернатора Александра Моора эксперты встречались с представителями разных компаний, провели выезды на предприятия 3 и 4 июля.
"Нужно ориентироваться на ту специализацию, которой обладает регион. И работать по этим реперным точкам, надо продвигать то, в чем ты силен. Тюменская область – это машиностроение, нефтегазовый сервис, агропромышленный комплекс. И это научная база, через науку, образование тоже можно продвигать интересы товаропроизводителей", - рассказал по итогам визита в регион торговый представитель РФ в Индии Андрей Соболев.
Страны, торговые представители которых побывали в Тюмени, выбраны по принципу приоритетности для региона. Стратегическое партнерство Индии и России является привилегированным. По словам Соболева, она перспективна как рынок сбыта, но со своими подводными камнями. Торговый представитель готов выступить навигатором для тюменского бизнеса в этой стране.
"У нас сформировался четкий план действий с правительством Тюменской области, как осваивать рынок Индии, по каким ключевым направлениям, включая реверсивные бизнес-миссии, участие в выставках. Мы в регионе встретили профессиональное отношение к своему делу как со стороны правительства, так и бизнеса. Даже малый бизнес показал понимание и значение международных рынков. Некоторые представители МСП пробовали свои силы на рынках других стран благодаря программе правительства России по поддержке международной кооперации и экспорта, и самостоятельно многие достигают успеха. Тюменской области есть чем гордиться, но нам предстоит много вместе сделать", - подытожил торгпред.
Торговые представители провели серию консультаций и переговоров с каждым участником профильной конференции. Это были представители тяжелой и легкой промышленности, нефтегазового кластера, креативных индустрий и другие. Прошли выезды на предприятия "Фармасинтез" и "Технологии ОФС". Для компаний открылись новые перспективы выхода на рынки других стран.
"Мы договорились, что каждое предприятие, которое заинтересовано в сотрудничестве с торговыми представителями, составит о себе информацию, направит им. Это на продвижение продукции и поиск партнеров за рубежом. Следующий этап – подбор выставок в этих странах, составление списка тюменских компаний, которые они могли бы представить на них. Затем формирование бизнес-миссий в эти государства", - уточнил заместитель директора департамента инвестиционной политики Тюменской области Александр Горлатов.
Тюменская область успешно взаимодействует с торговыми представителями РФ в Казахстане, Узбекистане. В планах — налаживание отношений с торгпредами во Вьетнаме, с Саудовской Аравией и ОАЭ.
Экспорт Тюменской области по итогам 2024 г. вырос на 30 %. Товарооборот – почти на четверть.
Анжела Лебедева