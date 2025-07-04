Тюменская область наращивает экспортный потенциал при поддержке торговых представительств

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Всестороннюю поддержку по наращиванию экспортного потенциала бизнесу Тюменской области готовы оказывать торговые представители РФ в Индии, Китае, Беларуси и Таиланде. По приглашению губернатора Александра Моора эксперты встречались с представителями разных компаний, провели выезды на предприятия 3 и 4 июля.

"Нужно ориентироваться на ту специализацию, которой обладает регион. И работать по этим реперным точкам, надо продвигать то, в чем ты силен. Тюменская область – это машиностроение, нефтегазовый сервис, агропромышленный комплекс. И это научная база, через науку, образование тоже можно продвигать интересы товаропроизводителей", - рассказал по итогам визита в регион торговый представитель РФ в Индии Андрей Соболев.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Страны, торговые представители которых побывали в Тюмени, выбраны по принципу приоритетности для региона. Стратегическое партнерство Индии и России является привилегированным. По словам Соболева, она перспективна как рынок сбыта, но со своими подводными камнями. Торговый представитель готов выступить навигатором для тюменского бизнеса в этой стране.

"У нас сформировался четкий план действий с правительством Тюменской области, как осваивать рынок Индии, по каким ключевым направлениям, включая реверсивные бизнес-миссии, участие в выставках. Мы в регионе встретили профессиональное отношение к своему делу как со стороны правительства, так и бизнеса. Даже малый бизнес показал понимание и значение международных рынков. Некоторые представители МСП пробовали свои силы на рынках других стран благодаря программе правительства России по поддержке международной кооперации и экспорта, и самостоятельно многие достигают успеха. Тюменской области есть чем гордиться, но нам предстоит много вместе сделать", - подытожил торгпред.

Торговые представители провели серию консультаций и переговоров с каждым участником профильной конференции. Это были представители тяжелой и легкой промышленности, нефтегазового кластера, креативных индустрий и другие. Прошли выезды на предприятия "Фармасинтез" и "Технологии ОФС". Для компаний открылись новые перспективы выхода на рынки других стран.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

"Мы договорились, что каждое предприятие, которое заинтересовано в сотрудничестве с торговыми представителями, составит о себе информацию, направит им. Это на продвижение продукции и поиск партнеров за рубежом. Следующий этап – подбор выставок в этих странах, составление списка тюменских компаний, которые они могли бы представить на них. Затем формирование бизнес-миссий в эти государства", - уточнил заместитель директора департамента инвестиционной политики Тюменской области Александр Горлатов.

Тюменская область успешно взаимодействует с торговыми представителями РФ в Казахстане, Узбекистане. В планах — налаживание отношений с торгпредами во Вьетнаме, с Саудовской Аравией и ОАЭ.

Экспорт Тюменской области по итогам 2024 г. вырос на 30 %. Товарооборот – почти на четверть.

Анжела Лебедева