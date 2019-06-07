Областной фестиваль ГТО соберет студентов вузов

| Фото: gto.ru | Фото: gto.ru

Областной фестиваль ВФСК ГТО среди студентов образовательных организаций высшего образования пройдет в Тюмени с 8 по 9 июня, сообщает пресс-служба Центра спортивной подготовки.

Торжественное открытие фестиваля начнется в Легкоатлетическом манеже 8 июня в 14 часов.

В программе: стрельба из пневматической винтовки, беге на короткие и длинные дистанции, подтягивание и отжимание, поднимание туловища, наклон вперед, прыжки в длину, челночный бег и плавание.

Участникам предстоит посоревноваться в 11 видах испытаний, по результатам которых будут подведены итоги в личном и командном первенствах.

Церемония награждения победителей и призеров фестиваля состоится 9 июня в 12 часов.