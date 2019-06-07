Максим Афанасьев оценил ремонт дорог и тротуаров в Тобольске

| Фото: Администрация Тобольска | Фото: Администрация Тобольска

Качество дорожных работ, выполняемых в рамках муниципальных контрактов в Тобольске, проверил глава города Максим Афанасьев, сообщает администрация Тобольска.

Вместе с курирующим это направление заместителем Юрием Вавакиным градоначальник обошел улицу Полонского от Комсомольского проспекта до улицы Ремезова. На этом участке работы по замене асфальтного покрытия на проезжей части и пешеходных тротуаров выполняет предприятие "ТОДЭП".

Максим Афанасьев отметил повсеместное неудобное расположение тротуаров: "Все дорожки идут прямо и перпендикулярно, а народные тропы – наискосок. Вот и получается, тротуар есть, но им мало кто пользуется, а газоны рядом – в безобразном состоянии, потому что вытоптаны".

Глава города попросил представителя подрядчика делать асфальтовые дорожки только там, где до этого были тропы. Помимо этого высказал замечания по устройству бордюрного камня, ровности асфальта, качеству стыков. Высказался категорически против ограждения парковок по периметру заборами:

"Опять же, человек припарковался в середине, выходит из машины и идет тридцать метров до калитки. А если еще учесть, как ливневки работают, то это ни разу не прогулка, а сплошное мучение", - объяснил свою позицию глава города.

Все выявленные замечания будут устранены подрядчиком в рамках контракта.