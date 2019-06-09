  • 9 июня 20199.06.2019воскресенье
  • USD65,0395
    EUR73,2605
  • В Тюмени 17..19 С 1 м/с ветер западный

Максим Афанасьев встретился с активом Совета ветеранов Тобольска

Общество, 16:08 09 июня 2019

С активом Совета ветеранов Тобольска встретился глава города Максим Афанасьев, сообщает администрация Тобольска.

Председатель Совета Владимир Габрусь рассказал, что в следующем году организация отметит 55-летний юбилей. "Наш совет объединяет более одиннадцати тысяч человек, состоящих в семидесяти первичных организациях. В его составе есть фронтовики, жители блокадного Ленинграда, узники концлагерей, участники трудового фронта", - отметил он и рассказал, как проходит досуг людей старшего возраста, обозначив главной проблемой одиночество пожилых.

Также обсудили вопросы благоустройства и ливневой канализации, проблемы нижнего посада и каким должен быть Александровский сад. Есть трудности с доступностью сервисов по оплате коммунальных услуг, большая сложность с очередностью на зубопротезирование.

"Мне важно определить, на кого я могу опереться из общественников и сторожилов. Чтобы не ограничиваться только мнением критиков из соцсетей, а общаться с теми людьми, которые работали здесь всю жизнь, знают наболевшие проблемы нашего города, и что нужно делать в первую очередь. Приходить на такие встречи надо с представителями федеральных служб, структурных подразделений администрации и депутатами, чтобы выстроить диалог - наладить доверие", - поделился своими планами Максим Афанасьев.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ветераны , Максим Афанасьев , Тобольск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:08 09.06.2019Максим Афанасьев встретился с активом Совета ветеранов Тобольска
14:46 09.06.2019Дети Уватского района познакомились со спасательной спецтехникой
14:06 09.06.2019В Княжево прошел форум "Экологическое ассорти"
13:06 09.06.2019Ученые разработают новую методику экологического мониторинга недропользователями Арктики