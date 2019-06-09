Максим Афанасьев встретился с активом Совета ветеранов Тобольска

С активом Совета ветеранов Тобольска встретился глава города Максим Афанасьев, сообщает администрация Тобольска.

Председатель Совета Владимир Габрусь рассказал, что в следующем году организация отметит 55-летний юбилей. "Наш совет объединяет более одиннадцати тысяч человек, состоящих в семидесяти первичных организациях. В его составе есть фронтовики, жители блокадного Ленинграда, узники концлагерей, участники трудового фронта", - отметил он и рассказал, как проходит досуг людей старшего возраста, обозначив главной проблемой одиночество пожилых.

Также обсудили вопросы благоустройства и ливневой канализации, проблемы нижнего посада и каким должен быть Александровский сад. Есть трудности с доступностью сервисов по оплате коммунальных услуг, большая сложность с очередностью на зубопротезирование.

"Мне важно определить, на кого я могу опереться из общественников и сторожилов. Чтобы не ограничиваться только мнением критиков из соцсетей, а общаться с теми людьми, которые работали здесь всю жизнь, знают наболевшие проблемы нашего города, и что нужно делать в первую очередь. Приходить на такие встречи надо с представителями федеральных служб, структурных подразделений администрации и депутатами, чтобы выстроить диалог - наладить доверие", - поделился своими планами Максим Афанасьев.