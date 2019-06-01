"Безруковский форпост" удивил более пяти тысяч гостей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Рекордное количество гостей - более 5 тыс. человек - собрал Второй фестиваль народной культуры "Безруковский форпост" на родине сказочника Петра Ершова.

В с. Ершово 22 сельских поселения Ишимского района Тюменской области представили свое уникальное творчество. Жители рассказали о традициях своих сел, презентовали блюда русской народной кухни, национальную одежду и произведения декоративно-прикладного творчества. Сельские подворья в сказочном антураже стали отличными фотозонами для городских жителей, которым все это было в диковинку.

Более полутора тысяч человек попробовали сказочной ухи из трех котлов и старорусской каши из полбы.

Жители самого Ершово приняли участие в двух конкурсах: на лучший палисадник и самое оригинальное оформление придомовой территории.

Восемь площадок работали на фестивале: театрализованная, мастеров и ремесленников, торговая, детская, молодецкие забавы, гастрономическая, сибирский тракт и творческая.

На творческой площадке свои программы представили коллективы народного творчества Ишима и Приишимья, ишимский народный театр "Зеркало", ансамбль Геннадия Заволокина "Частушка". Гармонисты и баянисты сразились в музыкальных баталиях.

Взрослые и дети с удовольствием участвовали в народных игрищах, работе интерактивных площадок.

Поражали разнообразием творческих решений выставки-конкурсы "Хлеб - всему голова" и "Цветочное кружево", пользовались популярностью мастер-классы, детская площадка, выставки-продажи местных мастеров прикладного творчества.

"Это наш второй фестиваль, в прошлом году все очень понравилось, решили повторить. На выставке прикладного творчества местных мастеров приобрели красивую картину художника из деревни Клепиково. От праздника впечатления только позитивные, красивую здесь возвели церковь, мы поговорили с батюшкой, узнали, во сколько службы, планируем приехать в следующее воскресенье. Моему пятилетнему сыну Толику пришлась по душе выставка оружия, он мечтает стать военным", - рассказал ишимец Евгений Шляхта.

На фестивале было и нововведение - работала выставка-продажа продукции домашнего подворья "Дары земли Ишимской". На ней можно было приобрести экологически чистые сельские продукты: яйца, мед, зелень, редис.

Дети развлекались на разновозрастных батутах, им были предложены аквагрим, шоу мыльных пузырей и мастер-классы.

Ребятишки увлеченно мастерили волшебную птицу из сказки, в этом им помогала главный библиотекарь детской библиотеки Ишимского района Марина Кадочникова.

"Мы организовали различные игры - шашки, колесо знатоков, подготовили раскраски, проводим самые разные конкурсы, мастерим из бумаги и предлагаем множество других развлечений. Детская площадка работает абсолютно бесплатно. Я много лет веду в библиотеке кружок "Умелые руки", и здесь предложила детям сделать птицу счастья Петра Ершова, потому что она приносит в дом удачу и здоровье", - отметила она.

Люди с удовольствием соревновались в беге в лаптях и мешках, крестьянской эстафете, носили ведра на коромыслах, ставили в печь чугунки с картошкой, пилили бревна двуручной пилой.

Множество лошадей и пони, наряженных в коньков-горбунков, катали детей верхом и на тележках, Баба Яга в избушке на курьих ножках предсказывала участникам праздника будущее, затеи и развлечения были предусмотрены на любой вкус.

В 18 часов фестиваль завершился масштабным фейерверком.

Напомним, сказке "Конек-горбунок" в 2019 году исполнилось 185 лет.

Инна Кондрашкина