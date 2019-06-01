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В сквере Депутатов в День России организуют массовый флешмоб

Общество, 14:43 11 июня 2019

из группы "Современник Тюмень" во ВКонтакте | Фото: из группы "Современник Тюмень" во ВКонтакте

Массовый флешмоб в рамках праздничной программы "Россия! Русь! Храни себя, храни!" состоится в сквере Депутатов на ул. Олимпийской в Тюмени 12 июня, сообщает Центр культуры и искусства "Современник".

Старт праздничной программе дадут в 12 часов. По словам организаторов, она будет насыщенной. Для них подготовили выступление лучших коллективов города, конкурсы и викторины, посвященные Дню России.

Также в сквере Депутатов состоится флешмоб "Виват-Россия". Принять участие в нем могут все желающие. Тюменцы выучат элементы пластики и движения, а после исполнят танец вместе.

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# День России , праздник , сквер Депутатов , флешмоб

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