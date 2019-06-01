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Маломерные суда пройдут строем по Туре

Общество, 08:29 14 июня 2019

ГИМС Тюменской области | Фото: ГИМС Тюменской области

Торжественное прохождение строя маломерных судов, посвященное празднованию 35-летию ГИМС России, пройдет на Туре в районе городской набережной 15 июня с 12 до 13 часов, сообщает ГИМС Тюменская область.

Во главе речного парада флагманское судно, на палубе которого разместится оркестр ГУ МЧС России по Тюменской области, ветераны ГИМС. Строй из десятка маломерных судов, гидроциклов, с флагами, праздничными баннерами пройдет под звуки духовой музыки и аудиосопровождения по Туре от моста по ул. Профсоюзной до Свято-Троицкого монастыря.

Участие в праздничном мероприятии примут сотрудники и техника Центра ГИМС МЧС России по Тюменской области, общественных организаций и внештатные инспекторы тюменской ГИМС.

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# ГИМС , маломерные суда

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