Кубок чемпионов России по футболу впервые привезут в Тюмень

| Фото: МегаФона | Фото: МегаФона

Футбольный клуб "Зенит" представит Кубок чемпионов России на "Большом фестивале футбола" в Тюмени. А мобильный партнер мероприятия МегаФон организует зону виртуальной реальности, в которой можно будет прогуляться по "Газпром Арене" – одному из самых современных стадионов мира.

В технологичной зоне дополненной реальности также можно будет погрузиться в атмосферу матча, попробовав себя против вратаря "Зенита" и сборной России Андрея Лунева. Все гости фестиваля смогут испытать себя в инновационных спортивных играх от МегаФона.

Директор МегаФона в Тюмени Дмитрий Мелихов: "Мы постарались сделать мероприятие настоящим спортивным праздником, ярким и насыщенным. Гости смогут испытать себя в тэкболе – настольном теннисе с футбольным мячом, футбольной панне – проброс мяча между ног соперника, полосе препятствий – испытания на силу удара, быстроту реакции, технику, мышление".

Тюменцы также смогут посетить выставку, посвященную всем шести чемпионствам "Зенита", а юные спортсмены попробовать получить стажировку в "Зените".

Пресс-атташе "Газпром-Академии" Кирилл Венедиктов: "Для юниоров, мечтающих о большой футбольной карьере, тренеры "Газпром-Академии "Зенита" проведут отбор шестерых счастливчиков в возрасте от 8 до 12 лет для прохождения полноценного тренировочного сбора в клубе сине-бело-голубых. Стажировка пройдет с 29 июля по 11 августа 2019 года, все условия будут обеспечены "Газпромбанком". Для ребят-победителей будет организован трансфер в Санкт-Петербург, а главное — насыщенная спортивная, образовательная и культурная программа в преддверии нового учебного года".

"Большой фестиваль футбола" состоится 15 июня на Площади 400-летия Тюмени. Масштабный летний марафон проходит в семи городах России – от Владивостока до Волгограда. После Тюмени футбольная волна отправится в Челябинск, Пермь и другие города.

Подробности мероприятия на сайте. ​