Спектакль "Не все коту масленица" покажут в Посаде сибирских старожилов

| Фото: Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник | Фото: Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник

Спектакль "Не все коту масленица" начнется в интерактивном музее под открытым небом "Посад сибирских старожилов" в Тобольске 23 июня в 14 часов, сообщает Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник.

На спектакль приглашают гостей и жителей города. Летом интерактивный музей под открытым небом "Посад сибирских старожилов" впервые станет театральной сценой. Артисты Тобольского драматического театра им. П. П. Ершова покажут здесь спектакль "Не все коту масленица". Также гостей ждет увлекательная экскурсия по воссозданному городу XVIII века.

Для гостей организуют транспорт. Автобус отъедет от здания Тобольского драматического театра (4 микрорайон, 66) в 13 часов 30 минут.

Стоимость участия в программе - 300 рублей. Продолжительность мероприятия составляет два часа.