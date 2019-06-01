Тюменские ученые предлагают строить дома из диатомика

Архивное фото Главного управления строительства Тюменской области Архивное фото Главного управления строительства Тюменской области

Строительство домов из природного материала - диатомика - предложили тюменские ученые. Об этом сообщили в Тюменском индустриальном университете.

Исследователи объединяют усилия с медиками, инженерами-строителями и властями в рамках программы здоровьесбережения на Крайнем Севере. Предмет их внимания — использование в любых строительных конструкциях экологически чистых, пожаробезопасных и шумозащитных материалов.

Как рассказал заведующий кафедрой Криологии Земли Тюменского индустриального университета, академик РАН Владимир Мельников, в настоящее время для того, чтобы снизить цены на жилье, при строительстве применяются дешевые материалы, для теплоизоляции используется пенополиуретан, стены между квартирами не служат барьером для проникновения шумов.

"Мы предлагаем новый материал для строительства домов и дорог - диатомик. Это экологически чистый природный материал - отложения озер и морей, в основе которого лежат живые микроорганизмы, которые сейчас во множестве встречаются в Байкале. Отмирая, они создают осадки - диатомиты. В диатомитах 7% железа, и нужно уже сейчас задумываться о технологиях, с помощью которых можно его извлечь", - сказал ученый.

По его словам, диатомик можно применять при строительстве не только на Севере. Это легкий материал, позволяющий экономить на фундаментах. Он пожаробезопасный, поглощает шум, теплоизолирует. В дальнейших исследованиях материала будут принимать активное участие студенты ТИУ, поскольку, по словам академика, это направление напрямую связано с инженерной геокриологией.