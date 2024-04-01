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Александр Моор поручил ускорить работы по защите села Викулово от паводка

Губернатор, 18:38 25 апреля 2024

t.me/av_moor

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Максимально ускорить работы по защите Викуловского района от последствий паводка. Закончить завтра к вечеру. Поручение дал губернатор Тюменской области Александр Моор во время визита в село 25 апреля.

"Большая вода будет здесь уже через три дня. На дамбе в селе Викулово уложено еще 60 сантиметров грунта, чтобы был запас. Сейчас свежую насыпь укрывают пленкой. Протяженность защитных сооружений – 3200 метров", - рассказал он в своих аккаунтах в соцсетях.

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На подмогу местным жителям прибыли специалисты областной противопожарной службы. Здесь трудится начальник второго отряда Валерия Мучипова, который руководил работами по защите насыпей в деревне Кошкарагай Ишимского района. Сейчас он делится опытом с коллегами.

Из соседнего Сорокинского района тоже прибыла помощь – 100 человек.

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# Александр Моор , Викуловский район , паводок

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